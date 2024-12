Busto Arsizio, benzinaio eroe spegne un incendio al distributore e salva madre e figlia

Busto Arsizio (Varese), 3 dicembre 2024 - Attimi di puro terrore questa mattina a Busto Arsizio, quando un’auto ha improvvisamente preso fuoco al distributore di carburante Ip in via Per Fagnano. Erano circa le 8 quando il veicolo, con a bordo una donna di 42 anni e la figlia di 10, è stato avvolto dalle fiamme, trasformando una banale sosta per il rifornimento in una corsa contro il tempo per la vita.

La madre e la bambina sono riuscite a uscire dall’abitacolo, gridando disperatamente aiuto. Ma è stato un giovane di 27 anni, addetto al distributore, a compiere un gesto di straordinario coraggio: senza esitazione, ha afferrato un estintore e si è gettato verso l’auto in fiamme. Attorno a lui, le pompe di benzina rappresentavano un pericolo imminente, ma la sua priorità era chiara: evitare una catastrofe. Mentre il giovane lottava contro il fuoco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Sempione e gli operatori del 118.

Con prontezza, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area e spento il rogo, impedendo che le fiamme si propagassero alle vicine pompe di benzina. Il 27enne, nel tentativo eroico, ha riportato ustioni agli arti ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi, ma le ferite richiederanno cure specialistiche. Madre e figlia, grazie al suo intervento e alla rapidità dei soccorsi, sono rimaste illese. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incendio. Non è ancora chiaro se il rogo sia partito dal veicolo prima di arrivare al distributore o se l’impianto stesso possa aver avuto un ruolo. Gli inquirenti stanno analizzando tutte le ipotesi, compreso un possibile guasto tecnico.