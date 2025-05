Più accessibile il Chiostro del Voltorre

La Provincia e il Comune di Gavirate hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la valorizzazione del Chiostro di Voltorre. La convenzione, valida fino al 31 dicembre 2029, definisce un quadro strutturato per la gestione condivisa del complesso monumentale. Il bene storico è di proprietà di Villa Recalcati, che ha investito negli anni in restauri conservativi per restituirlo alla fruizione pubblica. La nuova intesa rafforza l’obiettivo comune di promuovere il chiostro come luogo di cultura, incontro e partecipazione civica. In base all’accordo la Provincia mantiene la titolarità e la responsabilità della gestione degli impianti, delle manutenzioni straordinarie e delle utenze. Gavirate cura invece un programma di eventi e si occupa di accoglienza, pulizia ordinaria, cura delle aree verdi e organizzazione delle iniziative culturali e sociali, anche con il coinvolgimento di soggetti esterni.

Lorenzo Crespi