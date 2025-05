Una squadra unita per uscire dal torpore

Con una campagna elettorale intensa, vissuta con passione, Rienzo Azzi, 68 anni, medico chirurgo specializzato in odontoiatria, si candida a sindaco di Saronno per il centrodestra unito (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia). "Siamo chiamati ad una scelta non banale, la città ha bisogno di una svolta, deve risvegliarsi dal torpore in cui l’ha precipitata la precedente amministrazione di centrosinistra", dichiara Azzi. Dure critiche agli interventi considerati marginali e dispendiosi, come il maquillage di piazza Libertà, l’intervento al parco del Seminario e la struttura mobile di Palazzo Visconti. "Zero anche sulla sicurezza – incalza – problema enorme prima negato con la teoria della ‘percezione’ e poi scaricato sul Governo centrale". Azzi rivendica l’unità del centrodestra e una visione concreta: "Noi governeremo cinque anni senza litigi, scegliendo persone competenti".