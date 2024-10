Crema, spegne l’incendio nell’appartamento della vicina ma resta ustionato

Crema, 17 ottobre 2024 – “Aiuto, la mia casa va a fuoco”. E il vicino interviene, con coraggio, si ustiona, ma riesce a spegnere le fiamme. La freddezza del vicino di casa ha evitato che un incendio andasse a intaccare tutto il caseggiato, mercoledì sera intorno alle 20.30.

Il problema è sorto nel palazzo che si trova in via Rampazzini, al numero civico 3. A quell’ora una donna avrebbe voluto accendere la stufa per togliere un po’ di umidità dall’abitazione. Per fare questo ha caricato la stufa e voleva dare fuoco alla legna spruzzando alcol, manovra vietatissima e pericolosa.

E infatti l’alcol ha preso fuoco e la donna si è causata bruciature a un braccio. Quando il fuoco l’ha raggiunta, la donna ha fatto cadere la bottiglia dell’alcol, che si è incendiata e le fiamme hanno subito aggredito il divano. Lei è fuggita e ha chiesto aiuto al vicino.

“Fortunatamente – hanno riferito i vigili del fuoco accorsi per spegnere l’incendio – il vicino, una volta entrato nell’appartamento che era in fiamme, ha trovato una canna di gomma già attaccata a un rubinetto (serviva alla padrona di casa per annaffiare i suoi fiori) e con quella ha cominciato a contrastare il fuoco, riuscendo dapprima ad arginarlo e poi a spegnerlo. Quando i pompieri sono arrivati, le fiamme erano già spente. Il vicino per riuscire nell’operazione si è però ustionato una gamba e con la padrona di casa è stato portato in Pronto soccorso, dove tutti e due sono stati medicati.

L’intervento

I vigili del fuoco hanno lavorato oltre un’ora per controllare che non vi fossero focolai e portare fuori dall’appartamento, situato al terzo piano dello stabile, le masserizie bruciate. Sul posto, oltre ai pompieri, sono state fatte arrivare anche auto medica e un’ambulanza della Croce verde di Crema. Prima di loro in zona erano arrivate due pattuglie delle forze dell’ordine, una della Guardia di Finanza e l’altra dei carabinieri.

Grande apprensione per gli inquilini del caseggiato, che hanno assistito a momenti molto concitati, rischiando di vedere le fiamme divampare anche fuori dall’appartamento della donna e che sono stati rassicurati e fatti rientrare dai vigili del fuoco dopo le 22.30, quando tutto è tornato alla normalità.