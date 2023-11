Varese, un bando per rifare lo stadio “Franco Ossola”. C’è già un progetto da 45 milioni di euro

Varese – Detto, fatto. L’amministrazione comunale lo aveva già annunciato il 13 novembre e, dopo gli sviluppi sul tema dei giorni scorsi, ora è ufficiale: il Comune di Varese ha pubblicato un bando per la manifestazione di interesse per il progetto di riqualificazione e gestione dello stadio Franco Ossola. Una procedura con la quale Palazzo Estense invita gli operatori economici interessati a presentare proposte di finanza di progetto per l’impianto di Masnago. Ci sarà tempo fino alle ore 12 del 27 marzo 2024 per partecipare. Una volta aperte le buste, si riunirà la conferenza di servizi per valutare le candidature.

I proponenti, la cui proposta sarà dichiarata di pubblico interesse, saranno ammessi alla presentazione del progetto definitivo-esecutivo. Le proposte dovranno riguardare la gestione tecnica, funzionale ed economica dell’impianto sportivo, con la realizzazione di un complesso sportivo multidisciplinare dotato di uno stadio che rispetti i requisiti previsti: si richiede in particolare una struttura che sia a norma almeno per la Serie B.

Una proposta è già stata presentata nei giorni scorsi al Comune ed è quella che porta la firma del raggruppamento di imprese formato dal Città di Varese e da Aurora Immobiliare. L’idea è quella di un impianto multifunzionale che possa inglobare anche attività extrasportive, con un investimento stimato in 45 milioni di euro. Un importo particolarmente importante, tanto che i primi commenti da parte delle istituzioni sono stati all’insegna della cautela, con il ministro-tifoso Giancarlo Giorgetti che ha parlato nei giorni scorsi di un sogno. "Bisogna trovare chi ci crede, chi ci mette i soldi", le parole del ministro.

"Più che i rendering sono abituato a guardare i numeri", aveva invece sottolineato il sindaco Davide Galimberti. Resta poi in gioco anche il gruppo australiano Pelligra, che proprio nelle scorse ore, tramite il braccio destro di Ross Pelligra, Giovanni Caniglia, ha confermato la volontà di investire in una cittadella dello sport a Masnago, con lo stadio centrale nel progetto insieme al palazzetto.