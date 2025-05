Banconisti e operai per florovivaisti e cavatori

Commessi banco confezioni, 5 posti. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, buona manualità e conoscenza del settore. Mansioni: le risorse per azienda settore florovivaistico si occuperanno di confezionamento piante e fiori e di composizioni fiori freschi ed artificiali. Contratto: tempo determinato di sei mesi. Sede di lavoro: Inveruno (Milano). Per info e candidature www.afolmet.it/offertedilavoro, codice offerta 93861

Operai, 3 posti. Requisiti: non è richiesta esperienza. Mansioni: le figure selezionate saranno adibite all’impianto di frantumazione e a lavori in cava. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Saltrio (Varese). Per candidature inviare un’email col curriculum a presel.cpivarese@provincia.va.it centro per l’impiego di Varese, codice offerta 13608