Bagarre e insulti a Legnano: "Basta scontri" nel Consiglio Comunale

Non è la prima volta che succede e che un simile appello viene lanciato dalle parti politiche: gli ultimi eventi non fanno però pensare che il clima possa improvvisamente cambiare e che dallo scontro

si possa passare da un giorno all’altro a una forma di confronto non solo meno bellicoso, ma anche realmente votato alla collaborazione. Questa volta è stato il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice,

a intervenire per porre un freno alla deriva che, anche durante l’ultimo Consiglio comunale,

ha condotto all’abbandono dell’aula di alcuni consiglieri e alla chiusura della seduta per

la mancanza del numero legale. "Nel Consiglio di venerdì 1° settembre una consigliera

di minoranza ha calunniato un consigliere comunale –. Questa volta coinvolgendo il padre e rivolto accuse contro un non meglio identificato consigliere di maggioranza – è la posizione del sindaco Lorenzo Radice (foto) –. Ancora una volta il Consiglio comunale è usato come luogo di intimidazione

e offesa personale anziché di confronto politico tra idee e visioni diverse". Solo l’ultimo episodio, questo, di un clima

in aula che è andato via via peggiorando e di un atteggiamento e che ha trovato terreno fertile, a differenza

di quanto ritiene il sindaco Radice, ben prima dell’entrata in carica dell’attuale giunta: "Lo chiedo a tutti, a me stesso per primo – è infatti l’appello

di Radice –: si abbandoni il campo dello scontro e si torni su quello del confronto democratico, anche duro,

ma mai mirato a infangare la persona; piuttosto a dimostrare la bontà o la fallacia di idee

e azioni. È ora di farlo,

perché quanto visto nell’ultimo consiglio purtroppo non è un fatto isolato, ma è il culmine di una serie di episodi ".P.G.