Badanti con documenti falsi, un arresto nel Varesotto

Cinquantadue perquisizioni in tutt’Italia nei confronti di cittadine georgiane, 19 arrestate e 17 denunciate. È il bilancio di un’indagine della Questura di Udine sul soggiorno illegale nel territorio nazionale di badanti con documenti falsi. Le perquisizioni si sono svolte anche in provincia di Varese, dove una donna è stata arrestata per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Le donne, apparentemente di nazionalità georgiana, si presentavano come cittadine comunitarie, esibendo documenti validi per l’espatrio di paesi dell’Unione Europea, in particolare Slovacchia, Polonia e Lituania. In questo modo potevano ottenere il codice fiscale comunitario per poter accedere al mondo del lavoro, in particolare nel circuito delle agenzie delle badanti, e godere di benefici giuridici, fiscali e sanitari. All’esito degli accertamenti degli uffici immigrazione, se prive del regolare permesso di soggiorno, tutte le denunciate saranno espulse. Le indagini continuano: l’ipotesi investigativa è la presenza di un’organizzazione ben strutturata.

