Azzate, scoperta una base di spaccio: sequestrati oltre 5 chili di droga e una pistola. Due arresti

Azzate (Varese), 24 giugno 2023 – Una base di spaccio ad Azzate nel Varesotto. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri, insieme alle unità cinofile ‘Grom’ e ‘Ocsi’ di Orio al Serio (Bergamo) e Casatenovo (Lecco), nel corso di un’attività di prevenzione e controllo.

Durante alcune perquisizioni personali e domiciliari operate nei confronti di 4 persone, gli uomini dell’Arma hanno recuperato importanti quantitativi di sostanze stupefacenti e materiale necessario per confezionare le dosi da vendere illecitamente nonché una pistola detenuta abusivamente.

Complessivamente sono stati sequestrati oltre 5 chili di marijuana, 70 piante di marijuana, oltre 600 grammi di hashish ed un revolver cal. 7,5, sottoposti a sequestro.

Due degli uomini perquisiti, trovati in possesso delle quantità più elevate di droga sono stati arrestati in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed uno anche per la detenzione abusiva dell’arma da fuoco, ed accompagnati presso la Casa Circondariale di Varese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria del capoluogo. Gli altri due soggetti sono stati denunciati per la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.