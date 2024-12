Auto sfonda la vetrina di un ristorante kebab e ferisce tre persone: tragedia sfiorata a Castronno

Varese – Tragedia sfiorata sabato sera a Castronno, in provincia di Varese. Intorno alle 19.30 un’automobile fuori controllo ha sfondato la vetrina del turkish kebab pizzeria di via Lombardia ferendo due clienti e uno dei lavoratori del locale. Per fortuna, il bancone ha in parte fermato l’impatto del veicolo e nessuno dei tre è rimasto ferito in modo grave.

L’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica. I soccorritori hanno trasportato le persone coinvolte in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Circolo di Varese. I danni al locale sono molto gravi e il proprietario ha già iniziato i lavori per rimetterlo in sesto. Resta invece da definire la dinamica dello schianto e il motivo per cui il conducente dell’auto ha perso il controllo del mezzo.