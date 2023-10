Auto non si ferma all’alt. A bordo bottino di “bionde”

Una Fiat Bravo non si è fermata all’alt della polizia, a un posto di controllo in viale Lodi, fuggendo a folle velocità per le vie cittadine, con manovre spericolate e punte di velocità di oltre 100 chilometri orari. Inseguita dalla Volante, è stata infine bloccata in viale Brambilla. E’ successo nel pomeriggio di sabato, verso le 16. I due uomini a bordo dell’auto sono stati identificati e al termine degli accertamenti saranno denunciati entrambi per ricettazione, il conducente anche per resistenza. Il motivo della fuga è infatti quello che hanno trovato i poliziotti sui sedili dell’auto: numerosi tagliandi gratta&vinci e stecche di sigarette, probabile bottino di un furto in una tabaccheria.