Auto abbandonata nel fossato dopo l’incidente in piena notte

È stata vista dai passanti quando ha cominciato a far chiaro. Un’auto ribaltata nel fossato tra via fratelli Bandiera e via Passavone, nella frazione di Cascinazza a Robecco sul Naviglio. All’interno, per fortuna, non c’era nessuno. Verso le otto di ieri mattina, dopo le chiamate di alcuni cittadini, sono giunti sul posto i soccorritori della Ata di Zelo insieme ai carabinieri. E hanno confermato che quel veicolo era vuoto.

Probabilmente il sinistro era avvenuto nella notte precedente, quando era buio fitto. Un automobilista potrebbe avere perso il controllo del veicolo finendo nel fossato, senza riportare ferite visto che alla centrale operativa non è arrivata alcuna chiamata di soccorso. Con l’intenzione di recuperare il veicolo il giorno seguente attivando il carro attrezzi del soccorso stradale. La zona è considerata piuttosto pericolosa.

In orario notturno la visibilità è scarsissima ed è facile finire nel fossato adiacente la carreggiata. Basta una minima distrazione e, spesso. i veicoli finiscono fuori strada andando a ribaltarsi nei canali. Alcuni mesi fa un motociclista perse la vita nel tratto verso la frazione di Casterno. Anche quella una strada insidiosa con diverse curve. Il motociclista, quella volta, venne visto soltanto alcune ore dopo il sinistro quando ormai non c’era più nulla da fare.

Graziano Masperi