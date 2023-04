"Aule fredde" Ma i termosifoni restano spenti

Giacche a vento, cappotti, maglioni e pile ieri mattina

per i bimbi saronnesi il rientro

a scuola è stato tutt’altro che caldo. Le scuole elementari, medie e superiori sono state chiuse per le vacanze

di Pasqua e quindi anche il riscaldamento. Malgrado il sole primaverile le temperature sono decisamente basse,

e il freddo si fa sentire così come nei plessi scolastici.

Del resto dal Comune, giovedì 6 aprile, è arrivata la conferma dell’obbligo di spegnere i riscaldamenti con eccezioni sono per ospedali, scuole materne, ricoveri e strutture sensibili in cui non sono comprese però le scuole. Anche per questo negli ultimi due giorni si sono moltiplicate le richieste e le segnalazioni dei genitori che hanno chiesto al Comune, proprietario dei plessi scolastici, di concedere una deroga all’accensione dei riscaldamenti. Concessa in altri Comuni vicini, come a Tradate. I genitori hanno contattato ad esempio l’istituto Ignoto Militi, (foto) ma senza esito. Se non il consiglio da parte di insegnanti e bidelli di vestire i piccoli con abiti pesanti. S.G.