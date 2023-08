Attraversamento pedonale rialzato e limite di velocità L’intersezione con via Solferino adesso è più sicura

In via Madonna delle Grazie, in prossimità dell’intersezione con via Solferino, è stato realizzato un nuovo attraversamento pedonale rialzato, contrassegnato da segnaletica orizzontale e verticale rifrangente e con l’istituzione del limite di velocità di 30 Kmh. Lo ha deciso in un’ordinanza firmata una settimana fa dalla vicecomandante della polizia locale Rosa Potenza. Una scelta a cui si è arrivati in considerazione del fatto che la strada, già di per sé non sicurissima in quanto "caratterizzata da angoli retti determinati dagli edifici costruiti a ridosso dei marciapiedi e sprovvista quindi di idonee fasce di rispetto e aree di visibilità per i veicoli che giungono all’intersezione, con conseguente mancanza di visuale", è anche molto frequentata dai pedoni. Si trova infatti in un’area caratterizzata dalla presenza di parcheggi, esercizi commerciali e di un centro di assistenza, informazione e tutela alla persona, il Caf Acli.