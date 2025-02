Aspettava l’arrivo del treno. Sedicenne rapinato del cellulare

Rapinato mentre si trovava a bordo di un treno in procinto di partire alla stazione Saronno Centro. È accaduto nel pomeriggio di martedì, la vittima è un sedicenne a cui il malvivente, uno straniero, minacciandolo con un coltello, ha sottratto il telefono cellulare e le cuffiette blue tooth. Indagini sono in corso per individuare il rapinatore che è fuggito a piedi, facendo perdere le sue tracce, al vaglio anche le immagini delle telecamere in funzione nella zona che potrebbero fornire elementi utili per risalire all’autore della rapina. Per il sedicenne sono stati attimi di paura, pochi minuti in balia del rapinatore, sotto la minaccia del coltello, che sono sembrati interminabili. Il ragazzo, ancora spaventato, si è rivolto a una pattuglia della polizia locale di passaggio nei pressi della stazione, gli agenti hanno subito avvisato i genitori e dopo aver ascoltato il sedicenne avviato le indagini.