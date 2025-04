Aspettando le Giovani Leggende . Sotto canestro nel nome di Galleani

Sarà ancora una volta una Pasqua sotto canestro a Varese. L’appuntamento immancabile è con il basket giovanile: dal 17 al 20 aprile andrà in scena il torneo “Giovani Leggende”, che fin dagli anni Novanta porta all’ombra del Sacro Monte i migliori talenti del futuro della palla a spicchi. E quest’anno c’è anche un omaggio particolarmente sentito: il torneo prende infatti il nome di Memorial Sandro Galleani, nel ricordo dello storico fisioterapista della Pallacanestro Varese e della nazionale italiana, scomparso meno di un mese fa.

"Da oggi il Giovani Leggende sarà il tuo torneo, caro Sandro - ha detto presentando l’edizione 2025 Umberto Argieri de Il Basket siamo noi - il nostro impegno è di renderlo ancora più bello e ancora più prestigioso perché la tua vita è stata esattamente questo, bella e prestigiosa, sia da uomo che da professionista".

Il figlio Claudio Galleani, presente con la madre Egidia, ha espresso gratitudine per la scelta. "Un gesto che ci fa molto piacere: la Pallacanestro Varese papà ce l’aveva tatuata sul corpo". A margine della presentazione la società biancorossa ha voluto omaggiare Galleani intitolandogli la stanza dove ha lavorato per tanti anni. A ricordarlo il team manager Max Ferraiuolo, che ha svelato la targa della “Sala fisioterapica Sandro Galleani”, insieme all’attuale fisioterapista Davide Zonca e ai familiari.

Dal punto di vista sportivo il torneo vedrà in gara 16 squadre, che si affronteranno in cinque diversi campi: Varese, Malnate, Arcisate, Vedano Olona e Gallarate. Quattro i gironi: nella red conference Pallacanestro Varese, Kronberg, Derthona e Roseto Academy; nella yellow conference Bbg Basketball Gallaratese, Ehingen Urspring, Olimpia Armani Milano, College Basketball Borgomanero; nella blue conference Varese Basketball Robur et Fides, Lugano Tigers, Stamura Ancona e Scaligera Verona e infine nella green conference Varese Academy Basketball, Blu Orobica, Orange1 Basket Bassano e Basket Cecina. Due squadre sono straniere, dalla Germania, mentre quest’anno non sono presenti team americani.