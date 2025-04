Arte, cultura e integrazione. Fondazione Comunitaria pronta a sostenere i progetti

Sono online da ieri i primi bandi del 2025 della Fondazione Comunitaria del Varesotto: "Arte&Cultura" e "Interventi Sociali", che mettono a disposizione rispettivamente 350mila euro e 450mila euro. Si tratta di due strumenti erogativi conosciuti da anni dagli enti del terzo settore: il primo sostiene attività in ambito culturale, con particolare attenzione a nuove modalità di fruizione della cultura; il secondo mette al centro il sostegno a iniziative volte a supportare le fragilità e a favorire processi di coesione e integrazione per i soggetti a rischio di esclusione. A presentarli il presidente della fondazione Federico Visconti e il segretario generale Massimiliano Pavanello, che hanno illustrato anche le novità di quest’anno.

"È una proposta – ha detto Visconti – all’insegna della continuità e dell’innovazione. Della continuità perché mira a consolidare quanto di positivo fatto in passato. Dell’innovazione perché avvia una serie di azioni, destinate a svilupparsi ulteriormente in futuro, volte ad entrare in profondità nella progettazione e nei risultati attesi. Non a caso, in linea con quanto fanno le altre Fondazioni Territoriali di Cariplo, la valutazione sarà gestita dalla struttura interna e non dal Cda". La novità principale del 2025, trasversale a tutti i bandi, sarà il passaggio a una valutazione di tipo tecnico, basata su criteri esplicitati all’interno dei regolamenti e su alcune premialità, anch’esse elencate nei testi dei bandi. Inoltre chi si presenterà in partenariato potrà accedere a una soglia di contributo maggiore.

Per supportare gli enti la Fondazione Comunitaria del Varesotto metterà a disposizione un percorso di accompagnamento e un’attività di mentoring garantita dallo staff della fondazione, disponibile per fissare incontri ad hoc. Il percorso di accompagnamento, fruibile online, verterà sul ciclo di vita del progetto, sulle strategie di raccolta fondi, sulla comunicazione efficace e sul tema della coesione sociale e delle reti di comunità.

Ai bandi già avviati se ne affiancheranno altri nel corso del 2025: Tesori nascosti, Tre sfide per tre comunità, Comunità energetiche solidali, Cultura motore di sviluppo e un bando dedicato alle politiche giovanili. Il totale di erogazioni previste nell’anno ammonta a un milione e mezzo di euro circa.

Lorenzo Crespi