Arriva in ospedale la Tac mobile

All’ospedale di Angera è in arrivo una nuova Tac per il Pronto soccorso, del valore di oltre 250mila euro. La macchina è già stata acquistata ed è stato parallelamente potenziato l’impianto elettrico per supportare le prestazioni della nuova apparecchiatura. L’installazione è in programma entro la fine di agosto. Nel frattempo l’attività diagnostica nella sede di Angera sarà garantita da una Tac mobile, in arrivo il prossimo 25 giugno. Pochi giorni per installarla, collegarla al sistema aziendale di archiviazione delle immagini radiologiche e formare il personale e dal 4 luglio la Tac mobile entrerà in funzione. Nello stesso giorno sarà aperto il cantiere per la realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali che accoglieranno la nuova apparecchiatura. La durata dei lavori è stimata tra 3 e 4 settimane: in base allo stato di avanzamento del cantiere sarà stabilita la data di consegna della nuova macchina.

L.C.