Apre a Olgiate il palazzetto: "Lunga attesa"

È realtà. Il nuovo Palazzetto dello sport, atteso a Olgiate Olona da anni, è stato inaugurato nella giornata di sabato davanti a un folto pubblico. "Giustizia è stata fatta – ha esordito il sindaco Giovanni Montano al taglio del nastro – Oggi finalmente trova compimento il sogno di tutti noi. Questa struttura non è faraonica ma è bella e il fatto che abbia avuto un iter sofferto rende ancora più bello essere qui. Mi piace pensare che molti di voi giocheranno qui e cresceranno sani anziché stare tutto il giorno davanti a smartphone e computer". Grande la soddisfazione degli esponenti dell’amministrazione comunale per il risultato raggiunto. L’edificio ha una superficie di circa 2000 mq e vuole essere una vera e propria "casa dello sport".

Ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Maccabei: "Questo è davvero un gioiellino, abbiamo sognato questo palasport dagli anni ottanta, ma solo ora abbiamo raggiunto il traguardo, non è stato facile ma finalmente il risultato è sotto gli occhi di tutti". La capienza è di 336 posti a sedere, si può arrivare a 400 in piedi, a disposizione un campo di basket e volley, spazi per l’allenamento, spogliatoi, un bar e una palestra. La prima data di consegna doveva essere il 2019, poi ci sono stati ritardi, conseguenze della pandemia, dei conflitti internazionali e del caro-prezzi ( complessivamente la spesa è stata di 3 milioni di euro) ma da sabato Olgiate Olona ha finalmente il nuovo palazzetto, a gestirlo la Polisportiva Ma.Go., società che offrirà a tanti giovanissimi la possibilità di praticare sport.

Rosella Formenti