Appuntamento stamattina a Varese con la Commissione provinciale per la sicurezza: il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e l’assessore alla Sicurezza Max Rogora arriveranno con una richiesta ben precisa, rivolta al Prefetto Dario Caputo, quella di avere più forze dell’ordine per presidiare alcune aree in centro nelle serate estive. I problemi si stanno accentuando: ci sono bande di giovanissimi i cui comportamenti preoccupano, maleducazione, vandalismi, abuso di alcolici, girano anche spinelli, insomma una situazione che i residenti non possono più sopportare, soprattutto per quanto riguarda piazza Garibaldi e piazza Vittorio Emanuele II. R.F.

© Riproduzione riservata