Aperte le iscrizioni negli asili nido comunali. E via alle prenotazioni per i bimbi non ancora nati

Sono aperte da lunedì scorso le iscrizioni ai tre asili nido comunali, Aldo Moro, Madre Teresa di Calcutta e Salvo d’Acquisto, che presentano alcune novità "figlie" del regolamento del servizio approvato dal consiglio comunale lo scorso dicembre. "Come amministrazione abbiamo rivisto il regolamento degli asili nido per rendere il servizio più flessibile e meglio rispondente ai bisogni effettivi delle famiglie - spiega l’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei -, oltre all’esigenza di recepire nel documento regole e normative sopraggiunte. Vanno in questa direzione l’anticipo dell’età degli inserimenti e la possibilità di iscrivere bambini non ancora nati". Per i bambini, infatti, sarà possibile accedere alle strutture dai tre mesi, rispetto ai cinque del regolamento precedente. E si potranno iscrivere i bimbi non ancora nati, la cuinascita è prevista fra l’1 marzo e il 31 maggio.