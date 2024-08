Anziana dispersa. Continuano senza sosta le ricerche nei boschi

Non hanno ancora dato esito le ricerche di una donna di 89 anni scomparsa nella serata di mercoledì nella zona del Passo della Forcora, nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca. L’anziana si trovava sul sentiero tra la Forcora e i Monti di Pino, in compagnia del figlio. I due erano usciti per una passeggiata in cerca di funghi quando l’uomo improvvisamente ha perso di vista la madre. Non riuscendo a rintracciarla ha dato l’allarme e si sono attivate le ricerche. La macchina dei soccorsi si è mossa velocemente, prima con una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Luino e l’elicottero di stanza a Malpensa, quindi con personale proveniente dal comando di Varese e da altre sedi limitrofe. Sul posto è stata istituita l’unità di comando locale al fine di coordinare le operazioni di ricerca e soccorso. Le attività hanno coinvolto i cinofili, gli specialisti del Tas (Topografia applicata al soccorso), gli specialisti del nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), i Saf (Speleo alpino fluviale) e il personale di terra. Al fianco dei Vigili del fuoco il Corpo nazionale del soccorso alpino, i Carabinieri e i volontari della Protezione civile. Le ricerche sono proseguite tutta la notte con personale a piedi, cani da ricerca e droni.