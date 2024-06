Antigone a Varese per restaurare la tela del Sacro Monte

Sabato alle 21 al Teatro Apollonio in piazza Repubblica il Gruppo Teatrale Crennese presenta lo spettacolo “Antigone. Il filo strappato“, tratto dall’Antigone di Sofocle. L’iniziativa è strettamente legata al Sacro Monte di Varese: il ricavato andrà infatti anche a sostegno del progetto di restauro dell’emblematica tela seicentesca raffigurante i volti dei due “creatori“ del Sacro Monte, padre Gianbattista Aguggiari e l’architetto Giuseppe Bernascone. L’evento è realizzato in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali. Domenica poi prendono prendono il via, sempre in collaborazione con Archeologistics, i concerti di Casa Pogliaghi: primo appuntamento dedicato alle note di Tartini, Vivaldi e Giuliani. Domenica 30 sarà la volta di Puccini, a luglio un concerto di chitarra e a settembre nuovo omaggio a Puccini nel centenario dalla morte. Sabato il protagonista sarà il Gruppo Teatrale Crennese, costituito nel gennaio 1997 per iniziare un percorso culturale e di aggregazione. Da allora il gruppo con entusiasmo e professionalità propone spettacoli adattati dai testi di grandi maestri del teatro.

Ch.S.