Angera, controlli dei carabinieri: nove patenti ritirate e multe per 2.800 euro

Angera (Varese), 27 luglio 2024 – Con la bella stagione, verso le località turistiche si registra un considerevole aumento del traffico, specialmente in direzione delle mete più gettonate. Angera e i Comuni che si affacciano sulla sponda meridionale del lago Maggiore non sono certo esenti da questo fenomeno, agevolati anche dalla presenza della provinciale di Santa Caterina che collega i Comuni rivieraschi col capoluogo di provincia. I carabinieri della Compagnia di Gallarate, e in particolare quelli della stazione di Angera, hanno ulteriormente intensificato i controlli per garantire all’utenza un fine settimana all’insegna della maggior sicurezza stradale possibile. Le pattuglie in campo hanno controllato più di 70 persone e 60 veicoli e così, nonostante la maggioranza degli automobilisti si sia dimostrata virtuosa, non sono comunque mancati coloro che, purtroppo, sono stati colti in fallo. Quattro le persone denunciate: un uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, mentre altri tre sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 1,19 g/l e 1,42 g/l. Inoltre, non sono mancate le contestazioni amministrative per altre cinque persone che guidavano nonostante un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g./l. Ben nove le patenti ritirate a cui si aggiungono sanzioni amministrative per 2.800 euro.