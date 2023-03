Ancora un furto in farmacia Bottino magro, danni ingenti

Ennesimo furto in una farmacia, anche in questo caso con danni che certo superano il magro bottino. Il colpo a segno di notte alla farmacia Merisio,in via Sant’Antonio, gestita dalla moglie del sindaco, che ha scoperto il furto all’apertura mattutina e lo ha denunciato alla locale Stazione dei carabinieri. Ignoti hanno forzato la saracinesca e quindi la porta scorrevole interna, facendo danni ancora in corso di quantificazione. i ladri hanno mirato solo ai soldi trovando però nel registratore solo 150 euro circa lasciati come fondo cassa. Oltre ai pochi contanti, hanno preso anche un telefono cellulare, di altrettanto scarso valore. S.Z.