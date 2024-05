Alunni sentinelle della natura. Lezione speciale al parco su come proteggere le api

Sono gli alunni delle scuole a dare il buon esempio nel rispetto della natura, loro i protagonisti della mattinata di festa che si è svolta sabato al Parco della Magana a Cassano Magnago. Un evento importante per le scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno partecipato al concorso “Hotel 5 stelle per insetti (bug hotel)”, in occasione Giornata Mondiale della biodiversità.

Presenti alla cerimonia il sindaco Pietro Ottaviani e gli assessori al Verde Massimo Zaupa e alla Cultura Alessandro Passuello. Una mattinata di festa ma anche un momento di riflessione sulla biodiversità, tema sul quale è impegnato l’assessore Zaupa pronto a lanciare una nuova campagna per contrastare la presenza di insetti dannosi che stanno minacciando le piante nel territorio favorendo la diffusione di predatori naturali, dunque evitando il ricorso agli insetticidi.

In questo momento c’è un nuovo allarme, è rappresentato da una nuova specie di cocciniglia, nome scientifico Takahashia japonica, che già si è manifestata nel circondario, con i suoi filamenti cotonosi bianchi, per questo l’assessore Zaupa alla cerimonia di sabato ha portato un ramo attaccato proprio dalla cocciniglia asiatica, mostrandolo ai bambini e ai genitori. Una presenza che va contrastata, ma parlando agli alunni delle scuole di questo nuovo nemico degli alberi ricordando che l’uso di insetticidi uccide anche specie utili come le api, da proteggere, ha sottolineato "dobbiamo aumentare la biodiversità, favorendo quegli insetti che mangiano la cocciniglia".

Ed è questa la direzione dell’amministrazione cassanese, che ha già un simbolo della campagna, un cervo volante, stampato sulla t – shirt indossata proprio dall’assessore.

Intanto un segnale positivo è arrivato dalle scuole cassanesi che hanno partecipato al concorso realizzando le "casette per gli insetti", che saranno posizionate all’interno del parco di città per accogliere api solitarie e altri insetti utili. Sono dieci le classi della Fermi premiate per i loro lavori, "capolavori" come li ha definiti l’assessore.

Speciale il dono che hanno ricevuto, il miele cassanese, prodotto all’Oasi Boza, dove il comune ha permesso a un apicultore di collocare le arnie, confermando Cassano Magnago città amica delle api.

Rosella Formenti