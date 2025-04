Altra spaccata. Il negoziante ironizza sul furto

Nuova spaccata alla gelateria di via Volta, il titolare denuncia il furto con un video ironico e un cartello multilingue altrettanto ironico. La gelateria Ambrogino di via Volta è stata nuovamente presa di mira da ignoti, che hanno sfondato la vetrata d’ingresso, causando danni importanti. A denunciare l’accaduto è stato il titolare, Claudio Caputo, con un post pubblicato su Facebook. Nel video si vede lo stesso Caputo intento a pulire quella che sarebbe la porta a vetri del negozio. Solo osservando meglio si scopre che il vetro non c’è più: è stato completamente distrutto durante la spaccata. Un dettaglio evidente quando il commerciante attraversa la soglia, passando dove prima c’era il cristallo infranto. Il post è accompagnato da parole amare ma non rassegnate: "Ragazzi, se proprio non volete pagarlo il gelato, ve lo offro. Ci farete perdere tempo a cambiarlo per la terza volta, il vetro, ma non ci farete perdere la voglia di continuare a sorridere".

La risposta dei clienti e degli amici è stata immediata: decine di messaggi di solidarietà, ma anche rabbia per l’ennesimo episodio di microcriminalità che colpisce le attività cittadine. In serata, sulla vetrina ancora danneggiata, è apparso un nuovo cartello scritto in italiano e in arabo che spiega come in cassa non ci sia soldi e il gelato avanzato non sia buono. Non rompete più il vetro: ho finito i soldi". Un messaggio ironico ma amaro, che riassume il senso di esasperazione dei commercianti alle prese che diverse spaccate che spesso colpiscono le stesse attività nell’arco di pochi mesi.

Sara Giudici