All’oasi della Fagiana Tutti alla vasca storioni Poi bagni di foresta e musica delle piante

di Giovanni Chiodini

I primi ad arrivare, poco dopo le 10, appena è passato tutto lo sciame dei partecipanti alla marcia dei Ciliegi i Fiore che partiva dalla vicina Casterno di Robecco, sono stati una coppia con due bambine, che si sono subito messe a giocare con le orme da riprodurre su un tavolo di sabbia. Poi, poco dopo, i primi gruppi con gli zaini pieni col cibo per mezzogiorno e i palloni per consentire ai ragazzi di giocare sull’ampio prato attorno alla struttura del centro parco. Poi ancora diverse persone in bicicletta. La Fagiana si è animata, ieri, con diverse centinaia di persone presenti. Ad accogliergli alcuni volontari che distribuivano materiale divulgativo del Parco e che accompagnavano, chi lo desiderava, a visitare la vasca con gli storioni che vengono allevati prima di essere reimmessi nel Ticino. Nel centro parco c’è un piccolo museo sull’habitat e la fauna terrestre del Parco, i funghi che si possono trovare, le pietre, le varie specie di uccelli. La Fagiana resterà aperta ai visitatori in tutti i giorni festivi di primavera. Ogni volta verranno proposte iniziative differenti. Domenica prossima, di mattina dopo le 10, Valentina Anello accompagnerà i visitatori in un’escursione dedicata alla conoscenza del mondo vegetale e alla sperimentazione dei benefici dei Bagni di foresta attraverso esercizi di respirazione e attività esperienziali tra cui l’ascolto della Musica delle piante. Questa stessa esperienza verrà riproposta a fine mese ma di mattina presto, dalle 7.

Il 23 aprile di pomeriggio Cecilia Bellotti proporrà una piccola escursione sui sentieri attorno al centro parco per consentire ai giovani esploratori di conoscere il mondo naturale attraverso piccole esperienze didattico sensoriali. Quindi il 25 aprile, le due guide proporranno laboratori, giochi ed escursioni che permetteranno ai bambini di scoprire i pesci e i macroinvertebrati, animali importantissimi e spesso sconosciuti. "Questo nuovo ciclo di aperture della Riserva Fagiana ci accompagnerà idealmente verso i mesi estivi, quando migliaia di persone, anche da altre regioni, vengono per godere la bellezza di questo ambiente incontaminato, nel cuore della Pianura Padana- commenta la presidente del Parco, Cristina Chiappa".