All’Itc Zappa genitori e alunni protestano uniti

Continua l’attività degli studenti dell’Itc Zappa di via Grandi per chiedere una maggior efficienza dell’istituto nell’organizzazione dei progetti speciali dedicati agli studenti. Settimana scorsa nelle giornate di giovedì e venerdì i ragazzi sono rimasti fuori da scuola per chiedere alla dirigente una maggior attenzione nell’organizzazione di stage, pcto (progetti indispensabili per affrontare la maturità) ma anche per quanto riguarda le gite scolastiche. Tra le richieste anche quello di un maggior confronto con la dirigenza. Ieri mattina si è tenuta nell’auditorium dell’Ipsia Parma la riunione con gli studenti, la preside Angelica De Angelis a cui hanno partecipato anche docenti e genitori. Sono molte infatti le famiglie che hanno sostenuto le proteste dei ragazzi. La dirigente ha rimarcato la disponibilità della scuola e l’impegno nell’organizzazione delle diverse attività. Il confronto è stato serrato e non sono mancati gli scambi di battute dai toni vivaci.

S.G.