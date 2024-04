Allarme Dengue. Una circolare sulla prevenzione

Definite nell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi presso la Prefettura di Varese le azioni utili alla prevenzione della Dengue, a seguito dell’individuazione di un caso confermato nel territorio provinciale (a Busto Arsizio), le azioni necessarie, indicazioni che sono state inviate a tutti i sindaci con una circolare firmata dal Prefetto Salvatore Pasquariello. Questi gli interventi: azione preventiva di disinsettazione sui territori comunali da effettuarsi nel periodo marzo-ottobre e nel caso di conferma di Dengue, la disinfestazione nel raggio di 200 metri dall’abitazione dove si è registrato il caso (come previsto dal PNA), la sensibilizzazione della cittadinanza, affinché collabori con piccole azioni, quali, ad esempio non tenere i sottovasi colmi d’acqua, porre delle reti anti moschiere sui contenitori d’acqua per annaffiatura orti e giardini, mantenere pulite le rogge, azione di coordinamento con gli Enti che sovrintendono all’aeroporto di Malpensa (Ministero della Salute e SEA) come eventuale punto di ingresso di questi insetti o di persone contagiate.

Per quanto riguarda l’aeroporto in particolare indicati l’attivazione della vigilanza sugli aeromobili mediante controlli a campione, tenuto conto dell’obbligo delle compagnie di acquisire la certificazione di disinsettazione residua di otto settimane per gli aerei che arrivano da paesi a rischio, nonché l’implementazione dell’attività di vigilanza sulle merci in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia sempre per merci che originano da Paesi a rischio, interventi di disinsettazione del sedime aeroportuale e dei magazzini di pertinenza a carico della Società Sea e delle aree confinanti con l’area aeroportuale nel raggio di 400 m dal sedime a cui provvederanno i Comuni interessati.

R.F.