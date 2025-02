Aliante precipita nel lago di Varese, pilota in gravi condizioni

Varese, 20 febbraio 2025 – Un aliante a motore è precipitato nel lago di Varese, nello specchio d'acqua compreso tra Calcinate del Pesce e il Lido della Schiranna: grave il pilota, un 53enne.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 14.30. Appena è scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i mezzi del 118, con ambulanza ed elisoccorso, e quelli dei vigili del fuoco che, da Malpensa, hanno fatto alzare l'elicottero Drago dal quale è stato verricellato un soccorritore.

Il pilota è stato trovato in stato di incoscienza e in parte all'esterno della carlinga. È stato recuperato e trasportato a riva da un mezzo acquatico dei vigili del fuoco. Il personale del 118 ha poi intubato e stabilizzato l'uomo sul posto, e lo ha trasportato all'ospedale di Varese in codice rosso. Nell’impatto ha riportato traumi al torace, all’addome e a una gamba, la prognosi è riservata.

Nel pomeriggio sono continuate le operazioni sul lago da parte dei sommozzatori per recuperare il velivolo precipitato. Ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.

Negli ultimi anni due gli incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze per i piloti, che hanno coinvolto alianti decollati dall’aero club Adele Orsi di Calcinate del Pesce, molto frequentato dagli appassionati del volo a vela, il 25 aprile 2021 il velivolo in fase di atterraggio era finito nel lago, il 25 marzo 2023 era caduto nel giardino di una villa nella frazione di Casciago, anche in questa circostanza per fortuna salvo il pilota.