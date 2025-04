Alfa, gestore del servizio idrico calcola la sua “ impronta di carbonio“

Il gestore del servizio idrico della provincia di Varese Alfa calcola la propria “carbon footprint“: l’impronta di carbonio della depurazione delle acque reflue, ovvero il totale delle emissioni di gas a effetto serra associate direttamente o indirettamente al servizio nel suo complesso. Un percorso che vede al fianco di Alfa l’Università Politecnica delle Marche, impegnata nella raccolta e nell’elaborazione dei dati. Dalle emissioni generate dai depuratori a quelle prodotte dalle auto aziendali impiegate dai tecnici per la manutenzione di impianti e reti fognarie, senza dimenticare i consumi energetici di uffici e impianti: tutto viene considerato per far emergere pregi e difetti della gestione attuale e rendere l’azienda più sostenibile.