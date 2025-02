Alberi e nuove fioriere per il “salotto green“

Approvato il progetto esecutivo e avviato il procedimento per l’affidamento dei lavori, si avvicina l’attuazione dell’intervento che cambierà il volto del centro di Gallarate: la riqualificazione del verde nel centro storico, parte della pianificazione urbanistica denominata “Salotto green and smart“, finanziata con 400mila euro ottenuti da Regione Lombardia. In vista ci sono cambiamenti importanti per realizzare un vero e proprio salotto verde, quindi spariranno i vasoni (sono trenta), arriveranno alberi e nuove fioriere, lavori per 225mila euro. Obiettivo del progetto “Salotto green and smart“, secondo l’amministrazione comunale, è rendere più vivibile e sostenibile la città e rendere il centro più attrattivo per il commercio.

Nel frattempo sono state effettuate nelle scorse settimane le prove dell’altro intervento che fa parte della riqualificazione, ossia l’illuminazione artistica di “Gallarate Lightscape“, per testare le luci che valorizzeranno architetture e monumenti della città.

Rosella Formenti