Al via le camminate culturali: si scoprono i monumenti storici

Prende il via l’1 marzo il programma di camminate culturali dei parchi Insubria Olona, che toccano tutto il corso dell’Olona dalla Valle del Lanza e sino a Fagnano, Marnate e Cislago, con l’organizzazione di Archeologistics. Otto uscite con cadenza mensile, quasi tutte di venerdì, con camminate tra i 6 e gli 8 km complessivi che si snodano tra sentieri e strade secondarie, che prendono il via da biblioteche di grande interesse e portano a conoscere monumenti e storie locali. Venerdì 1 marzo il primo percorso parte dalla biblioteca civica di Cairate, ospitata tra le mura di quella che fu una villa romana prima e un monastero longobardo poi. Il percorso di 6 km (3 in andata e 3 in ritorno) unisce Cairate alla frazione di Peveranza e Bolladello, sino al piccolo santuario dedicato a San Calimero. Il santo vescovo e martire milanese vissuto nel III secolo è ricordato per la sua strenua volontà di conversione dei pagani attraverso il battesimo, al punto tale da essere gettato dopo la morte in un pozzo, quasi quale legge del contrappasso. Le escursioni proseguono e toccano Carnago, Castelseprio, Cagno, Fagnano, Malnate, Gazzada e Cislago.