Aiuti agli studenti genitori. Alla Liuc supporto su misura: "Garantiamo la conciliazione"

La Liuc lancia il programma “NeoMamme & NeoPapà“, rivolto a futuri e neo genitori di bimbi fino a 3 anni. Previsti una serie di benefit: supporto di tutor/mentor didattico, supporto psicologico e motivazionale attraverso il servizio counseling e well-being dell’università, possibilità di recupero per appelli d’esame, tutor amministrativo per iscrizioni e istanze, percorso di placement personalizzato per il mondo del lavoro. Inoltre, saranno messe a disposizione borse di studio. "La Liuc - spiega il rettore Anna Gervasoni - vuole aiutare concretamente i genitori in una delicatissima fase: abbiamo pensato a un pacchetto di misure, analogamente a quanto fatto per gli sportivi, che spaziano in diversi ambiti per coniugare l’aspetto più strettamente didattico con quelli legati alla burocrazia, alla conciliazione studio-famiglia e al collocamento lavorativo".

Per potenziare il progetto con l’introduzione di borse di studio, l’Ateneo vuole coinvolgere aziende. Le imprese potranno anche impegnarsi nel placement o re-placement e avranno un canale preferenziale nella selezione di laureati.

"Riteniamo fondamentale - continua Gervasoni - coinvolgere anche soggetti esterni all’università per un progetto il più ampio e condiviso possibile. La garanzia di un sostegno sul piano del diritto allo studio è uno dei punti cardine, ma teniamo molto anche alla creazione di un network sensibile al tema dell’inserimento lavorativo. Decidere di intraprendere un percorso universitario in un momento così carico di responsabilità familiari non èscontato: vogliamo dare prospettive concrete per il post laurea". Silvia Vignati