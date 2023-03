Aggressione al supermercato Un mistero

Misteriosa aggressione l’altra sera a Vittuone. Un uomo di origini peruviane è stato minacciato e picchiato da due individui che si sono dileguati. La vittima è un trentenne che si trovava in via Zara a Vittuone, quando è stato raggiunto da due individui. Per cause ancora tutte da chiarire sono partite le minacce con tanto di affermazioni da parte degli aggressori che, per intimorirlo, gli dicevano di sapere dove abitasse e cosa facesse nella vita. Il 30enne viene preso a calci e pugni e cerca riparo nel parcheggio del Penny Market dove vengono allertati i soccorsi giunti sul posto con un equipaggio dela Inter Sos Padana Emergenza. Viene richiesto anche l’intervento dei Carabinieri giunti dalla stazione di Sedriano. Nel frattempola vittima, presa dal panico, scappa per le vie di Vittuone. All’arrivo dei soccorritori aveva già lasciato il parcheggio del super. Cominciano le ricerche con i carabinieri che si concludono poco dopo L’uomo viene ritrovato sanguinante. Viene sottoposto ai primi medicamenti sul posto e trasferito, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Le indagini dei Carabinieri stanno continuando contando magari sulla collaborazione della vittima che potrebbe rivelare elementi utili per risalire ai suoi aggressori. G.M.