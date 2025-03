"Agenti, regole chiare. E basta giustizia fai da te"

“Sicurezza a 360°, dal cittadino agli operatori” è il tema del congresso provinciale, del Sap (Sindacato autonomo di Polizia) Varese in programma lunedì alle 10 a Olgiate Olona, presso il Palazzetto dello sport in via Diaz. L’iniziativa, spiegano dal sindacato, vuole essere un momento di confronto e di riflessione necessario di fronte "al l’aumento della percezione di insicurezza tra i cittadini e la crescente tendenza verso la giustizia privata". A preoccupare, si sottolinea dalla segreteria varesina: "è la nascita di gruppi che inneggiando all’art. 52 della Costituzione girano per le città a farsi giustizia". Ancor più preoccupante è la lettura dei commenti sulle pagine dei social che riportano queste notizie, commenti tendenti a fomentare piuttosto che condannare e per buona parte giustificando questa necessità avendo “la Polizia le mani legate”. Questa tendenza, continua il Sap: "rappresenta una minaccia significativa per l’ordine pubblico e la coesione sociale. È evidente, e se ne ha riscontro sul territorio, che la percezione comune è che ormai gli operatori di Polizia hanno troppo timore del cosiddetto “atto dovuto” e che, al contrario, i criminali siano tutelati".

In questo contesto, si fa rilevare dalla segreteria provinciale "è urgente portare avanti il Ddl Sicurezza tanto discusso ed attualmente in fase di stallo, è noto infatti che le Forze di Polizia chiedono da tempo e a gran voce più tutele professionali e regole operative chiare e di questi aspetti il Sap è fiero portavoce da tempo". Ribadisce la sigla sindacale varesina: "La giustizia è un aspetto fondamentale per ogni realtà civile, la percezione che il cittadino ha di essa è importante, quindi è tempo di dare un segnale ed una svolta significativa sia per la popolazione che per gli operanti che notte e giorno mettono in campo professionalità e competenza rischiando non solo la vita ma anni e anni di calvario giudiziario per "atto dovuto". Urgenti per questo regole operative chiare". E preoccupano le recenti aggressioni verbali e fisiche agli agenti di Polizia, nel mese di gennaio hanno suscitato allarme i disordini causati a Busto Arsizio in pieno centro da decine di giovani stranieri che hanno insultato e minacciato i poliziotti. In quel caso il Sap è intervenuto con il segretario provinciale di Varese Cristian Sternativo facendo rilevare la necessità di "una presenza costante di un numero minimo di 2 equipaggi sui territori di Busto Arsizio e Gallarate dedicati all’attività ininterrotta di prevenzione, garanzia che può essere fornita, allo stato attuale, solo mediante un adeguato implemento di personale, senza sovraccaricare ulteriormente quello già assegnato, seppur sempre pronto a sacrificarsi per il bene comune. Un organico congruo gioverebbe, oltre che alla cittadinanza, anche allo stesso personale in servizio e alla loro sicurezza". Ribadisce Sternativo: "abbiamo bisogno di più agenti". Lunedì il convegno a Olgiate Olona, tra i relatori l’onorevole Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell’Interno. Ros. Fo.