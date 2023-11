Addio all’ex sindaco Cerutti, scomparso a 73 anni. Sue le battaglie per i diritti dei Comuni sedi di aeroporti

È deceduto ieri Mauro Cerutti, 73 anni, sindaco di Ferno nel 2007 e nel 2012, attualmente capogruppo di minoranza in consiglio comunale. Cerutti ha sempre inteso la politica come servizio alla comunità, a cui si è dedicato per oltre trent’anni. Importante il suo impegno in Ancai (associazione dei comuni sedi di aeroporto), di cui fu più volte eletto presidente. Tra le sue battaglie, quella per ottenere il giusto riconoscimento agli enti locali aeroportuali con la tassa di imbarco. "Insieme al vicesindaco Claudia Colombo, al presidente del consiglio Pierangela Cassinerio, ai miei assessori, ai consiglieri comunali e all’amministrazione tutta – ha scritto in un post il sindaco Sarah Foti – desidero esprimere il più sincero cordoglio alla famiglia, stringendomi con particolare affetto alla figlia Nadia". Profondo il cordoglio nel paese che ha perso una figura di spicco. Ros.For.