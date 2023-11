Addio a Myriam Garbosi madrina del basket

Un pezzo di storia del basket varesino se ne va. È scomparsa nelle scorse ore all’età di 97 anni Myriam Garbosi, vedova di Enrico, che fu l’allenatore del primo scudetto vinto nel 1961 dalla Ignis Varese del "cumenda" Giovanni Borghi. Originaria di Como e giocatrice di pallacanestro in gioventù, la sua è stata per decenni una presenza fissa al palazzetto di Masnago, dove non è mai mancata, fino a quando la salute glielo ha consentito, per seguire le partite dei biancorossi. È stata anche madrina del Trofeo Garbosi, storico appuntamento pasquale di basket giovanile che porta il nome del marito, scomparso prematuramente nel 1973. Una passione, quella per il basket, portata avanti anche dal figlio Fabrizio, allenatore.