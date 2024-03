Accoltellato per strada, mistero sul movente

Un accoltellamento dai contorni ancora poco chiari è avvenuto in via Giacomo Carini, nella notte tra lunedì e martedì: un uomo ha chiamato il numero unico delle emergenze del 112 dicendo di essere stato aggredito da alcune persone armate di coltello. Le informazioni non erano molte e la sala operativa del 118 ha inviato sul posto, con il codice rosso della massima urgenza, l’equipaggio di turno della Croce azzurra di Abbiategrasso unitamente all’automedica.

In via Carini c’era un uomo di 38 anni di origini cinesi che presentava delle ferite da taglio al braccio e al torace. Erano sicuramente feriti riconducibili a un coltello. Erano parecchie, ma per fortuna non erano così profonde da mettere a rischio la vita stessa del 38enne.

L’uomo è stato sottoposto ai primi medicamenti sul posto e trasferito, con il codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto. All’arrivo dei militari in via Carini c’era solo la vittima. Nessun’altra persona che abbia visto o notato qualcosa. Le uniche informazioni, in questo momento, arrivano soltanto dal 38enne. Al momento non è possibile sapere altro.

Una lite con altre persone, per motivi ancora tutti da chiarire, potrebbe essere il movente più accreditato. Non si esclude che l’aggressione, che l’uomo di origini cinesi dice di avere subito, sia avvenuta in un’altra zona della città. La vittima sarebbe stata poi portata in via Carini e lasciata sulla strada.

Tutto è naturalmente al vaglio dei carabinieri, che continueranno le indagini anche nei prossimi giorni.

Nel recente passato Abbiategrasso è stata interessata da una serie di risse che hanno coinvolto soprattutto giovani di origine nordafricana. Accoltellamenti spesso indotti dall’abuso di alcol oppure per questioni di droga.

Alla fine del mese di gennaio di quest’anno un altro strano episodio si verificò in via Cassolnovo. Una discussione degenerata tra un 32enne e un’altra persona. Quest’ultima avrebbe afferrato un coltello per colpire il rivale con un fendente alla gamba sinistra. Anche in quel caso la situazione venne, fin da subito, considerata molto critica.

I soccorsi giunsero con il codice rosso e il giovane fu accompagnato in condizioni critiche al pronto soccorso. Nel frattempo l’aggressore si allontanò facendo perdere le tracce.

Graziano Masperi