Acceso l’albero a Villa Recalcati, è già Natale

Il Natale della Provincia di Varese si è acceso ufficialmente. Proprio davanti a Villa Recalcati, sede dell’ente provinciale, è stata posizionata una struttura a forma di albero alta 10 metri, che ieri pomeriggio ha illuminato e vestito a festa piazza Libertà. Una novità voluta dal presidente Marco Magrini, presente all’accensione insieme ad altre autorità tra cui prefetto, sindaco e comandante provinciale della Guardia di Finanza. Ad accompagnare l’accensione un momento conviviale con panettone e vin brulé e le voci del Coro Città di Luino diretto da Andrea Gottardello.

L’evento, che ha anticipato le accensioni delle luminarie nei singoli comuni, inaugura il progetto “Luci d’Insubria”, vetrina social con cui la Provincia punta a dare visibilità proprio agli appuntamenti natalizi organizzati per le feste nei diversi centri del Varesotto. E a Varese città sarà un mese ricco di iniziative, che prenderanno il via con l’accensione del grande albero di piazza Monte Grappa prevista per venerdì 29 novembre alle 18.30. Nell’occasione si accenderanno anche le luci nelle vie del centro e aprirà anche il Mercatino di Natale, che quest’anno per la prima volta proseguirà fino al 6 gennaio, con 30 casette di legno.

Sarà invece anticipato di una settimana l’atteso spettacolo di luci e proiezioni ai Giardini Estensi. L’evento di inaugurazione della nuova installazione scenografica nel cuore del parco cittadino, che ogni anno accoglie centinaia di migliaia di visitatori per tutto il periodo natalizio, è per domenica 1 dicembre alle 18.30. Novità di questa edizione sarà il percorso luminoso per esaltare le bellezze del parco, con installazioni di luci tra gli alberi del carpineto e nelle aiuole.

Ci sarà poi un gigantesco caleidoscopio, per un’esperienza interattiva che promette emozioni. Un altro appuntamento sempre molto apprezzato da grandi e piccoli è quello con la pista di pattinaggio, sempre del parco dei Giardini Estensi. Da venerdì 29 novembre al 19 gennaio la pista sarà aperta tutti i giorni feriali dalle 14.30 alle 19 e i festivi dalle 10 alle 23. La magia di Natale illuminerà anche il borgo patrimonio Unesco: il 7 dicembre si accendono le luci al Sacro Monte. Anche quest’anno le vie del borgo saranno allestite con i lavori realizzati dai bambini e bambine dei doposcuola della città. Dal 29 novembre inoltre la sosta è gratuita in più di 1500 parcheggi durante i weekend e nella settimana che precede Natale.

L.C.