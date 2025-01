Accertamento della Finanza, "Ici e Imu pagate annualmente"

Nei giorni scorsi la Finanza, nell’ambito dell’attività svolta dalla Sezione operativa navale Lago di Lugano, ha dato notizia di un’operazione in cui ha rilevato, per una struttura sul lago di Comabbio, un mancato pagamento di tributi locali per un importo di 540mila euro, comprensivo di sanzioni, per il periodo 2019-2024. Dopo la pubblicazione dell’articolo, la società proprietaria della struttura ha inviato un comunicato nel quale fa chiarezza sulla vicenda: "Sebbene l’articolo non contenga l’indicazione dell’area interessata, la medesima è stata immediatamente accostata a La Vecchia Fornace, unica struttura turistica sul lago di Comabbio avente le “dimensioni“ indicate. Si deve peraltro chiarire che il complesso La Vecchia Fornace è già stato oggetto di una verifica ispettiva in passato a seguito della quale la società ha avviato un complesso iter di accatastamento d’intesa con l’Agenzia delle Entrate delle strutture amovibili, mai oggetto in passato di alcuna contestazione né a livello locale né da parte del Catasto in precedenti aggiornamenti". Fa poi rilevare: "La società ha sempre corrisposto annualmente gli importi "Ici/Imu" determinati dal Comune ed è, quindi, travisata, la tesi di una evasione totale". Conclude: "Prova della puntualità e della velocità della società la Vecchia Fornace spa nel risolvere le problematiche è che l’iter di accatastamento richiesto è stato concluso con successo in meno di 1 anno".