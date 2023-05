Abusivo in uno stabile scovato con un drone

Il drone si è rivelato un "collaboratore" prezioso. L’altro giorno gli agenti della polizia locale di Castellanza grazie all’apparecchio hanno intercettato la presenza di un occupante abusivo in uno stabile disabitato in via San Giulio. Si era rinchiuso in un appartamento al secondo piano accedendovi con scale da cantiere. Alla polizia locale erano arrivate segnalazioni dai residenti nella zona che avevano notato una situazione strana, al secondo piano dell’edificio, disabitato e murato al piano terra, una finestra era aperta e le tapparelle alzate. A quel punto gli agenti hanno provveduto a effettuare gli opportuni controlli nello stabile, grazie anche all’ausilio di un drone. L’apparecchio ha rilevato l’intrusione di ignoti negli appartamenti al piano superiore quindi gli agenti sono entrati nell’edificio, attraverso una scala antincendio, accertando l’ effettiva presenza di un uomo, rinchiusosi all’interno di uno degli appartamenti. L’abusivo è stato deferito all’autorità giudiziaria per invasione di terreni ed edifici di proprietà pubblica. Rosella Formenti