Abusi sulle allieve, il maestro di musica condannato a sette anni

Ancora una sconcertante vicenda di abusi sessuali su minori da parte di un adulto di cui le vittime si sarebbero dovute fidare e che invece per anni è stato l’orco, nascosto sotto l’apparenza di uomo insospettabile, anche per il suo ruolo pubblico, all’epoca dei fatti direttore del corpo musicale cassanese e loro insegnante di musica. L’altro giorno il gup del Tribunale di Milano ha inflitto al trentaseienne di Arsago Seprio una condanna a sette anni di reclusione, per abusi sessuali su minore, stalking e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l’uomo avrebbe abusato sessualmente di una delle allieve della banda da quando questa aveva 13 anni, per quattro anni la ragazzina avrebbe subito le attenzioni perverse del maestro di musica.

A denunciare l’ex direttore della banda musicale il padre di una delle vittime quando più di un anno fa è venuto a conoscenza della terribile verità. La figlia era dopo quattro anni riuscita a liberarsi dalle grinfie dell’orco, ma l’uomo a quel punto l’avrebbe perseguitata con insulti e ricatti minacciando anche il suicidio se si fosse allontanata da lui. Scoperto l’accaduto il padre della ragazza ha sporto denuncia e sono state avviate indagini dalle quali è emerso che il trentaseienne aveva rivolto le proprie attenzioni a una seconda allieva, sempre minorenne all’epoca dei fatti. Nel corso dell’approfondita attività investigativa gli inquirenti hanno analizzato anche il computer dell’indagato e hanno trovato un’ottantina di video pedopornografici.

L’altro giorno per l’ex direttore della banda musicale cassanese è arrivata in Tribunale a Milano la condanna a 7 anni di carcere. Ancora una volta l’orco è l’ insospettabile, un dramma che coinvolge le vittime che devono superare il trauma psicologico e i genitori che vivono il dolore profondo per quegli abusi di cui non avevano colto i segnali, commessi da un adulto a cui avevano dato fiducia.