"Abbiate lavoro": a tu per tu con agenzie ed enti di formazione

Si terrà martedì la seconda edizione di “Abbiate lavoro“, l’iniziativa organizzata da Afol Metropolitana e Comune, la rete delle agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio. Dalle 9.30 alle 17, nella sede dell’ex Convento dell’Annunciata in via Pontida 22, le persone in cerca di una nuova occupazione o di opportunità per riqualificare il proprio profilo professionale potranno incontrare gli esperti di orientamento e formazione, il team del servizio “Incontro domandaofferta“ e dei servizi all’impiego. Gli operatori saranno a disposizione per colloqui conoscitivi, consigli sulla redazione di un cv efficace, presentazione dei corsi di formazione e delle opportunità offerte dal programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori). Spazio a informazioni sugli strumenti della legge 6899 e sulle novità del Reddito di cittadinanza. L’invito a partecipare è rivolto anche alle aziende, per conoscere i servizi a loro disposizione.

"Sapersi orientare nel mondo del lavoro è un aiuto per chi ha bisogno di un parere da parte di professionisti qualificati", dice il sindaco Cesare Nai. La scelta della data, a ridosso della fine della scuola, è ponderata per intercettare anche gli studenti.

"È importante informare i cittadini sulle opportunità e sui servizi offerti dai Centri per l’impiego, sfruttando tutti i canali disponibili – afferma Diana De Marchi, consigliera delegata a Lavoro e Politiche sociali della Città metropolitana –.- In particolare sostengo con favore le iniziative diffuse nel territorio, per raggiungere tutti i possibili destinatari". Gli interessati possono inviare il curriculum vitae alla email [email protected] o in alternativa presentarsi con una copia cartacea.

Le Agenzie per il lavoro e gli Enti di formazione presenti saranno Afol metropolitana, Adecco, Maw man at work, Randstad Italia, Fondazione Clerici, Cfp Leonardo da Vinci, Assp Azienda speciale servizi alla persona.

Silvia Vignati