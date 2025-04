Abbandona lattine di olio. Denunciato ecofurbo

È stato individuato e denunciato il presunto autore dell’abbandono nelle campagne di via Pedroli di un fusto e due lattine di olio per auto esausto. Si tratta del titolare di una ditta che si occupa di sgombero cantine e appartamenti. La tempestiva rimozione degli olii da parte degli agenti della Polizia locale ha evitato un grave danno ambientale. La rottura o l’apertura dei contenitori avrebbe infatti causato lo sversamento di oltre due quintali di olio nella roggia destinata all’irrigazione dei campi. "Faccio i complimenti agli agenti per questa ennesima operazione relativa all’abbandono dei rifiuti – dichiara il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Roberto Lonati -. Un risultato ottenuto grazie alle videocamere presenti sul territorio comunale e al lungo lavoro di indagine portato avanti dalla stessa polizia locale". G. Ch.