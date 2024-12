A fuoco la cucina dell’appartamento. Pensionata portata in salvo

Momenti di paura quelli vissuti ieri nel primo pomeriggio a Gallarate nell’appartamento di una palazzina Aler nel rione di Crenna a causa di un incendio che ha interessato il locale cucina di un appartamento. L’allarme intorno alle 14, lanciato dai vicini che hanno notato il fumo uscire dall’appartamento, all’interno un’anziana di 77 anni, portata in salvo. Sul posto gli agenti della Polizia locale, i vigili del fuoco e i soccorsi. Ieri erano ancora da chiarire le cause dell’incendio che ha danneggiato la cucina, annerendo mobili e muri, evitato dall’arrivo tempestivo delle squadre degli operatori che le fiamme potessero propagarsi. L’anziana pur avendo respirato del fumo prima di essere portata in salvo non ha avuto bisogno del trasporto in Pronto soccorso.