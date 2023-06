326 Minacce a Sindaci e Amministratori, 3 Casi in Lombardia, Legnano non Esente

Nel 2022 in Italia sono stati 326 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza contro sindaci, assessori, consiglieri comunali e municipali, amministratori regionali, dipendenti della Pubblica Amministrazione: la Lombardia è al quinto posto per numero di minacce e nel territorio tra Altomilanese, Castanese e Magentino sono tre i casi registrati nel rapporto presentato ieri da "Avviso Pubblico". Il più eclatante ad Ossona: a settembre l’attivista dei Verdi, Gilberto Rossi, era stato preso di mira con scritte sui muri infamanti e minacciose. Infine, al di fuori della sede dei Verdi locali era stato ritrovato un coniglio con la gola tagliata. Da Ossona a Legnano, per le minacce via social che a novembre avevano riguardato Carolina Toia, e capogruppo della Lega in Consiglio: secondo modalità mai chiarite, l’account Instagram della Consulta giovani del Comune di Legnano era stato hackerato e proprio sullo stesso account erano comparsi insulti e minacce rivolte alla consigliera. Ancora a Novembre, a San Vittore, era stata infine il sindaco Daniela Rossi a reagire alle critiche sui social network riguardo la sua amministrazione passando al contrattacco, raccogliendo i post ritenuti offensivi sui social network per sporgere denuncia.