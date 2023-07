Trenta anni di Festa Italo Svizzera: tradizione, vicinanza e spettacolo piromusicale

Anniversario importante per la Festa Italo Svizzera, che celebra 30 anni. Una manifestazione storica, una consolidata tradizione, che ha come carattere distintivo fin dall’inizio la vicinanza fra due comunità divise da un fiume e una dogana ma unite da un ponte, non solo materiale ma anche ideale. I comuni di Lavena Ponte Tresa sul lato italiano e Tresa su quello svizzero collaborano alla manifestazione, che ha il suo braccio organizzativo nell’Asd Ponte Tresa, con il coinvolgimento di varie realtà associative. Due i weekend di eventi: dal 14 al 16 luglio nel centro storico di Lavena Ponte Tresa si parte con street food, musica, concorso di bellezza, cabaret e animazione. Poi il fine settimana successivo, da venerdì 21 a domenica 23 all’area feste di Lavena. Il momento clou sarà sabato 22 luglio con l’atteso spettacolo piromusicale sul Lago di Lugano dalle 23. L.C.