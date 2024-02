San Valentino a Somma Lombardo, contest e installazioni per celebrare gli innamorati

Oggi San Valentino, festa degli innamorati, Somma Lombardo si trasforma nella città dell’amore. In occasione della festa il gruppo dei commercianti di Somma Lombardo, “La Somma di Noi” propone fino al 17 febbraio “Somma In Love”, una serie di iniziative per coinvolgere l’intera comunità e i numerosi negozi del territorio, per riscoprire, dicono gli organizzatori “il lato più romantico della nostra città e diventare protagonisti di un contest unico nel suo genere”.

Grazie al sostegno e al patrocinio del Comune di Somma Lombardo, di Ascom Gallarate-Malpensa e alla preziosa collaborazione della Fondazione Visconti di San Vito, quest’anno il cuore pulsante delle celebrazioni è uno dei gioielli di Somma, il Castello Visconti di San Vito. Per l’occasione, è stata installata proprio la bellissima scritta “Love” sul piazzale del Castello, creando così uno sfondo ideale per immortalare momenti romantici con uno dei panorami più suggestivi della città. Le sorprese non sono finite: nei negozi aderenti “La Somma di Noi” (riconoscibili per le vetrofanie apposte sulle vetrine), sarà possibile ritirare delle cartoline speciali dedicate a San Valentino. L’associazione invita tutti i sommesi a lasciarsi ispirare dall’atmosfera romantica e a scrivere sulla cartolina una frase d’amore. Una giuria selezionerà le frasi più toccanti e coinvolgenti, e la frase vincitrice diventerà lo slogan ufficiale delle celebrazioni di San Valentino 2025 a Somma Lombardo.

“Invitiamo quindi tutti i cittadini, innamorati dell’amore e della loro città, a partecipare attivamente a queste iniziative. È un’opportunità unica per esprimere i propri sentimenti, vivere esperienze romantiche e contribuire a creare un’atmosfera di festa che unisce tutta la comunità” dicono gli organizzatori. Fino a domenica 18 febbraio sarà invece possibile ammirare e scattare un selfie accanto al “Cuore della città”, l’installazione di San Valentino nel cortile del comune, Palazzo Viani Visconti realizzata dagli alunni della classe prima Operatore Servizi di Vendita del CFP Ticino – Malpensa. Il sindaco Stefano Bellaria nel cortile del comune si è già fatto immortalare. E in un post ricorda "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, le parole con cui Alfa ha concluso la cover di “Sogna, ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni a Sanremo, invitando oggi San Valentino “ a passare tutti da Palazzo Viani Visconti per scattarsi una foto che parla d’amore anche per la propria città”. Dal cortile di Palazzo Viani Visconti al Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo oggi è l’amore protagonista.